Entrega SH Paquete Económico 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un aumento de 0.7% real, respecto al aprobado correspondiente a 2026, indica la propuesta del gobierno federal presentada al Congreso de la Unión.

En total, para 2027, el gobierno proyectó que el gasto neto total del sector público presupuestario sea de 10 billones 515 mil millones de pesos.

Dentro de este aumento destacan las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), principalmente por los trenes impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Marina (Semar), encabeza el crecimiento con un alza de 19.4% real, respecto a 2026, al proyectarse un monto de 81 mil 223 millones de pesos.

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Luego está la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un aumento de 5.4% real y con una proyección de 185 mil 706 millones de pesos.

Posteriormente, también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con un aumento de 5.4% y con un presupuesto propuesto de 167 mil 75 millones de pesos, de los cuales 150 mil 876 millones de pesos son destinados para la construcción y puesta en marcha de los proyectos ferroviarios de pasajeros de la presidenta.

El Instituto Nacional Electoral (INE), también tiene propuesto un aumento de 90% en su presupuesto para 2027, año de elecciones intermedias, al etiquetarle 42 mil 274 millones de pesos.

El presupuesto para la Secretaría del Bienestar tiene un aumento de 0.1% real con una bolsa de 697 mil 106 millones de pesos.

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En cambio, las instituciones que más se ven castigadas en la propuesta de presupuesto están la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Sener tiene un presupuesto de 85 mil 634 millones de pesos, una reducción de 69% real, respecto a lo aprobado en 2026, con lo que se considera una reducción en las aportaciones que hace a Pemex para el próximo año.

Mientras tanto, Pemex tiene etiquetado un presupuesto de 527 mil 122 millones de pesos, una reducción real de 1.3%,

Respecto a la CFE, la estatal encargada del suministro eléctrico del país tiene una reducción real de 4.8% en su presupuesto proyectado para 2027, respecto al aprobado para 2026, con un monto que se sitúa en 523 mil 748 millones de pesos.