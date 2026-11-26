Entregan cuerpo de joven sin órganos en un IMSS
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MONTERREY, N.L.- El caso de Sofía Calderón, la joven de 19 años que murió tras una cesárea y cuyo cuerpo presuntamente fue entregado sin diversos órganos, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Patricia Juárez y Emilio Calderón, padres de la joven, acudieron este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, acompañados de su abogado, Gerardo Rincón Flores.
El representante legal reveló que la familia recibió llamadas telefónicas de personas presuntamente vinculadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes les habrían ofrecido 600 mil pesos para abandonar el proceso legal.
"Le hablaron personas para decirles que ya no continuaran con esto, que así lo dejaran mejor, que le daban 600 mil pesos", denunció.
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Señaló que, además de la presunta extracción irregular de órganos, existen inconsistencias en el expediente clínico, quien fue atendida en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23.
El IMSS negó la extracción de córneas, el litigante cuestionó el procedimiento y la falta de información a los padres.
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