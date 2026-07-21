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Ernesto Ruffo es un preso político: López Rabadán

La presidenta del Congreso se pronunció sobre el arresto del exgobernador de Baja California

Por El Universal

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Ernesto Ruffo es un preso político: López Rabadán
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, es un preso político.

      "A propósito de Ernesto Ruffo Appel, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, Ernesto Ruffo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia a finales de los ochenta, y después de décadas en donde no había democracia y alternancia, él fue, por primera vez, el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país, y lo ganó en Baja California", dijo en conferencia de prensa.

      La panista cuestionó por qué se detuvo a Ruffo Appel que no ostenta un cargo en el Gobierno Mexicano, y no haya funcionarios detenidos por el mismo delito, ya que son quienes autorizan el ingreso al país y venta de hidrocarburos sin pagar impuestos.

      "Yo no puedo aceptar que en un tema tan lastimoso, como el huachicol fiscal, en donde hay un entramado de autoridades municipales, estatales, federales, en donde quienes toman la decisión de que se ingrese, se distribuya, se venda y no se pague impuestos por ese huachicol, en donde están inmersos cientos de autoridades, a la persona a la que metan a la cárcel es a una persona de oposición que ni cargo tenía", expuso.

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      Además, López Rabadán señaló que la jueza que determinó la detención de Ruffo Appel, ganó su cargo en la primera elección judicial de 2025 promovida por el Ejecutivo federal, y mediante los llamados "acordeones".

      "Todos vimos este fin de semana, la investigación que se hizo y que demostró que quién solicitó que detuvieran y metieran a presión a Ernesto Ruffo, fue una jueza electa por los acordeones... Y es terrible pensar que, entonces, un juez, en este caso una jueza electa y con los acordeones, pueda tener algún interés distinto al aplicar la ley, es muy preocupante", manifestó la legisladora.

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