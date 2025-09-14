Espaldarazo a la Marina

Ciudad de México.- En medio de los señalamientos contra marinos por el tema del huachicol fiscal, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, resaltó el papel que juega la Armada de México para la seguridad del país, ya que ha contribuido a la construcción del país.

Lo anterior, en medio de la polémica que envuelve a la Secretaría de Marina por las acusaciones contra un vicealmirante y varios marinos por participar en una red de huachicol fiscal.

“Me permito hacer un reconocimiento a la Armada de México a nombre de sus compañeros de armas, los soldados, pilotos y guardias nacionales, porque hablar de esa institución, que a lo largo de su historia ha contribuido en la construcción y el fortalecimiento de nuestra gran nación, es hablar de patriotismo”, señaló.

Durante el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, la cual estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Trevilla Trejo destacó que tanto el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea como la Guardia Nacional son instituciones cercanas a la sociedad.

El secretario de la Defensa subrayó que en muchos de los momentos decisivos que han marcado el rumbo del país, los hijos del Heroico Colegio Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar han estado presentes, “dando muestras de valentía, de patriotismo, de honor y de lealtad, no sólo a las instituciones y al pueblo, sino también a la investidura presidencial”.

Trevilla Trejo destacó que estos valores se mantienen vivos en cada rincón de ambas heroicas instituciones, que —dijo— continúan siendo la cuna de cadetes y el semillero de valientes oficiales destinados a dirigir al Ejército, la Armada y la Guardia Nacional.

La conmemoración del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, que por primera vez encabezó una mujer como Presidenta de México, sirvió también para la celebración de un acto republicano con la presencia de los titulares de todos los Poderes de la Unión.

Acudió la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.