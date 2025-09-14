Firmas de huachicol proveen al gobierno

Ciudad de México.- Al menos seis compañías bajo investigación por diversas irregularidades vinculadas a la trama de huachicol fiscal han logrado contratos millonarios con dependencias del gobierno federal.

Los nombres de las compañías dedicadas a la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos aparecen en la causa penal 325/2025 que derivó en órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellos el vicealmirante detenido Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

La investigación de la FGR señala a varias empresas del sector energético por irregularidades que podrían estar vinculadas con diversas conductas ilícitas.

Entre las compañías destaca Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., que según registros oficiales, arrienda plataformas de perforación a Pemex desde hace, al menos, 11 años.

Otra de las compañías mencionadas en la causa penal es la sinaloense Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., la cual mantuvo un contrato con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para suministrar diesel marino al buque oceanográfico El Puma, entre junio de 2022 y junio de 2024. El acuerdo contempló el abastecimiento de entre 400 mil y 900 mil litros de diesel, con un monto que oscila entre 12 y 27 millones de pesos.