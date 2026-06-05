"EU no ha notificado del retiro de visas"

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Ciudad de México.- El canciller mexicano, Roberto Velasco, aseguró este jueves que "no tiene comunicación oficial ni extraoficial" de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a dos gobernadores mexicanos.

Los señalados son los gobernadores de los estados mexicanos de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente, quienes el miércoles negaron la información de que EU les haya retirado la visa, ante una presunta investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, como publicó el diario Los Angeles Times.

"No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial. No es un tema del que haya alguna comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos", dijo Velasco.

El diario Los Angeles Times publicó que tanto Durazo como Villareal estarían siendo investigados en EE.UU. por estar relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

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La publicación señala que Washington les ha retirado las visas pero que ambos políticos continúan ingresando regularmente a EU en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.