EU reconoce cooperación con México
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Ciudad de México.- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico junto al titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Como parte de una semana de reuniones en Washington, el embajador compartió que se reunió con el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Kevin Lunday, y con el secretario de Marina "para seguir fortaleciendo la cooperación marítima".
"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan fortaleciendo el intercambio de información, la seguridad portuaria, los esfuerzos contra el narcotráfico, las operaciones de búsqueda y rescate, y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales", escribió en sus redes sociales.
"Juntos, estamos haciendo a nuestras naciones más seguras y más fuertes", agregó.
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En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que con Estados Unidos se tiene "buena relación de coordinación, de colaboración, de trabajo".
"Acaba de estar el secretario de Marina en EU. Tuvo una reunión con la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos, una reunión muy cordial de coordinación, de colaboración, en el marco del entendimiento que tenemos con ellos, sin ningún... nada en particular, sino de seguimiento.
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