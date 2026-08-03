Exhiben fallas en hospital de Fresnillo
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ZACATECAS, Zac.- A casi tres semanas de que fueron reinaugurados los quirófanos del Hospital General Fresnillo Dr. José Haro Ávila, perteneciente al IMSS-Bienestar, y con el reciente desmayo de una doctora en plena cirugía por la falta de ventilación adecuada, quedó al descubierto que esas instalaciones fueron reabiertas pese a que el personal médico y sindical había advertido a las autoridades que no había condiciones para operar.
Documentos obtenidos, entre ellos minutas de reuniones, oficios sindicales y comunicaciones internas del propio hospital efectuadas en las últimas semanas, confirman que después de la reinauguración, el personal médico solicitó la intervención de la dirigencia de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ante las autoridades hospitalarias y del IMSS-Bienestar para denunciar una serie de deficiencias que alertaban podrían poner en riesgo tanto al personal como a los pacientes.
El pasado 9 de julio, IMSS-Bienestar difundió la reinauguración de las áreas quirúrgicas del Hospital General Fresnillo, en el que se presume que se realizó una rehabilitación integral.
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