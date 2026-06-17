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Exigen a Pemex limpie arroyos en Salina Cruz

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Exigen a Pemex limpie arroyos en Salina Cruz
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      OAXACA, Oax.- La directora de Ecología del gobierno municipal de Salina Cruz, Diana González, exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex), que limpie y remedie la contaminación de un arroyo y suelos que provocaron tres derrames de combustóleo en ocho colonias de ese puerto.

      La funcionaria municipal indicó que el gobierno de Salina Cruz ya presentó una nueva demanda en contra de Pemex ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por los tres derrames ocurridos el nueve, 10 y 14 de este mes, sobre un radio de seis kilómetros.

      Diana González, con estadísticas en la mano, denunció que entre 2022 a la fecha, Pemex ha protagonizado 60 eventos contaminantes en áreas de playa y en zonas urbanas de Salina Cruz, además de incendios en la refinería con sus columnas de humo negro sobre el cielo.

      Pemex, añadió, ha mostrado desinterés para remediar la contaminación en arroyos, el suelo, las playas, la atmósfera y los mantos freáticos, que impactan en la salud de la población, todo ello sin contar con las permanentes emanaciones de gases que se queman en la refinería.

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         Vecinos de la colonia González Manríquez, no ocultan su molestia y preocupación por los derrames de combustóleo.

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