Explosión causa terror en Puebla

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Puebla, Pue.- La mañana del jueves al menos seis autotanques de LP explotaron en la colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca; más de dos mil personas fueron evacuadas, entre estudiantes de escuelas cercanas, vecinos y pacientes de un hospital; aún se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas.

En diversos videos grabados por ciudadanos y compartidos en redes sociales, se observan las llamas, mientras que en otros se ve como, en medio del pánico, decenas de estudiantes corren para salvarse.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se presentó en la zona del siniestro y reportó que la situación ya había sido controlada y que hasta ese momento no se reportaban personas fallecidas o lesionadas.

"Por el momento, ningún hospital reporta alguna persona herida o lesionada por este incidente".

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El mandatario destacó que, con el apoyo de Protección Civil, aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas.

A esta intervención se incorporó personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Pemex, Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc y Fiscalía General del Estado. En conjunto, las dependencias establecieron el Sistema de Comando de Incidentes para coordinar las tareas de atención, reducción de riesgos y protección de la población.

El gobernador informó que será la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado quienes determinen las causas de la explosión y a los probables responsables.

La explosión ocurrió en un predio donde se almacenaban pipas de gas, sin que se conozca si era producto ilegal o contaba con permisos oficiales.

Las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos y gas LP aumentaron en Puebla durante el primer trimestre del año, al registrar aumentos en más de 50% en varios municipios de su territorio, según documentó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

La organización civil, reportó que el estado de Puebla se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas.

Según sus datos, se registró un aumento de 35.34%, pues mientras en el periodo enero-marzo de 2025 se reportaron 116, para el mismo periodo de este año el conteo subió a 157.