Explota pipa de gas; 21 heridos

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Cuernavaca, Mor.- La explosión por fuga de gas LP en una pipa de la empresa Global Gas dejó 21 personas lesionadas, entre ellos tres menores de edad, además de 32 viviendas con algún grado de daño y 11 personas desalojadas de manera preventiva. No se reportan fallecidos.

"Afortunadamente no tenemos pérdidas de vidas humanas que lamentar. Los incendios ya fueron controlados, las familias fueron evacuadas por seguridad y la emergencia en este momento ya ha sido controlada", informó Ubaldo González Carretes, coordinador estatal de Protección Civil de Morelos.

Las inspecciones preliminares identificaron afectaciones en aproximadamente 200 metros lineales de infraestructura urbana, incluyendo siete postes, cableado eléctrico y árboles. Se contabilizan tres vehículos completamente calcinados, además de la pipa involucrada en el incidente, así como otros automóviles con daños menores en la calle San Francisco, colonia Las Granjas, en el oriente de Cuernavaca.

Los primeros peritajes indican que el vehículo pertenece a la empresa Global Gas y el origen del siniestro se detectó en la parte baja del vehículo, donde se encuentran las mangueras.

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Datos preliminares dan a conocer que el vehículo era conducido a exceso de velocidad y al pasar por un tope golpeó con mucha fuerza y rompió las mangueras y las conexiones de paso del combustible.

Por su lado, Protección Civil del estado adelantó que la explosión se registró durante el abastecimiento de un domicilio por parte de la pipa.

Hasta la noche de este jueves no habían concluido los peritajes, por lo que aún no se establece el origen de la deflagración.

Vecinos relataron que eran alrededor de las 13:19 horas cuando una gran nube de gas LP se expandió por la zona y de pronto se escuchó un estruendo que cimbró la zona y provocó un apagón.

Enrique Clement Gallardo, director de Protección Civil en Cuernavaca, afirmó que el conductor y su copiloto no están registrados en las listas de personas lesionadas, por lo que infieren que huyeron ante el siniestro.

Sostuvo que si se confirma que el vehículo viajaba a exceso de velocidad se podría configurar negligencia de parte de los trabajadores, y precisó que la supervisión de las empresas expendedoras de gas LP en el estado corresponde al gobierno de Morelos.