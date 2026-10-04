Explota pirotecnia en procesión; muere mujer
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Temascaltepec, Méx.- Una mujer sin vida y seis personas lesionadas fue el saldo que dejó la explosión de una camioneta que transportaba pirotecnia durante una peregrinación con motivo de la fiesta patronal en la comunidad de Los Hoyos de Vázquez hacia San Francisco Oxtotilpan.
De acuerdo con el ayuntamiento, un menor de edad, un adulto mayor y una mujer fueron trasladados de urgencia a bordo de una unidad de urgencias al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras para su estabilización inicial; la mujer perdió la vida, en el hospital.
"Desde la Presidencia Municipal mantengo un seguimiento puntual y directo sobre el estado de salud de cada uno de los afectados" informó Ahimelec Villa Peña, Presidenta Municipal de Temascaltepec.
En una tarjeta informativa, el IMSS Bienestar detalló que brinda atención médica a seis personas. En el Hospital Municipal de Temascaltepec tres personas permanecen en valoración, con evolución favorable.
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Una persona más se encuentra en el Hospital General Valle de Bravo y otra en el Hospital General "Dr. Nicolás San Juan". Asimismo, un menor de dos años de edad fue trasladado a la Ciudad de México para atención especializada en Oftalmología Pediátrica.
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