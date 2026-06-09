"Factor seguridad fue decisivo en resultados"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Saltillo, Coah.- El tema de la seguridad sí tuvo un peso fundamental en los resultados de la elección en Coahuila, en donde el PRI, partido en el gobierno, se alzó con los 16 distritos locales en disputa, aseguró Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y políticas públicas.
Aunque precisó que para tener mayor certeza habría necesidad de un estudio demoscópico, consideró que sí existió un "efecto contraste" en el que el ciudadano coahuilense observó lo que sucede en estados vecinos, como Zacatecas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, donde la situación de seguridad es peor que en Coahuila.
El especialista mencionó que Coahuila tiene mejores indicadores en materia de seguridad que la mayoría de las entidades del país, con una incidencia delictiva a la baja. Además, en la última medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila tuvo tres municipios, Saltillo, Piedras Negras y Torreón, entre las seis ciudades con la mejor percepción de seguridad del país.
El especialista señaló finalmente que la seguridad, la economía, las denuncias de corrupción son problemas presentes en procesos electorales, y si alguien puede presumir buenos resultados, los va a tratar de capitalizar a su favor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
INE actualiza credencial para votar con datos de identidad y seguridad
El Universal
La credencial incluye datos en luz ultravioleta, holograma DOVID de tres niveles y opciones de identidad personal.
Embajada de EU alerta por tormenta tropical Boris en México
El Universal
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Boris toque tierra el 9 de junio a las 06:00 horas.
Segob halla explosivos en autobús de Ayotzinapa rumbo a CDMX
EFE
Los autobuses fueron retenidos en el puesto de control de Tlalpan tras una denuncia ciudadana y la revisión se realizó con autoridades y CNDH.