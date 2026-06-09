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"Factor seguridad fue decisivo en resultados"

Por El Universal

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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"Factor seguridad fue decisivo en resultados"
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      Saltillo, Coah.- El tema de la seguridad sí tuvo un peso fundamental en los resultados de la elección en Coahuila, en donde el PRI, partido en el gobierno, se alzó con los 16 distritos locales en disputa, aseguró Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y políticas públicas.

      Aunque precisó que para tener mayor certeza habría necesidad de un estudio demoscópico, consideró que sí existió un "efecto contraste" en el que el ciudadano coahuilense observó lo que sucede en estados vecinos, como Zacatecas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, donde la situación de seguridad es peor que en Coahuila.

      El especialista mencionó que Coahuila tiene mejores indicadores en materia de seguridad que la mayoría de las entidades del país, con una incidencia delictiva a la baja. Además, en la última medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila tuvo tres municipios, Saltillo, Piedras Negras y Torreón, entre las seis ciudades con la mejor percepción de seguridad del país.

      El especialista señaló finalmente que la seguridad, la economía, las denuncias de corrupción son problemas presentes en procesos electorales, y si alguien puede presumir buenos resultados, los va a tratar de capitalizar a su favor.

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