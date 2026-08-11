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Fallece Miguel Mancera a los 93 años

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Fallece Miguel Mancera a los 93 años
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      Ciudad de México.- Miguel Mancera Aguayo falleció este lunes 10 agosto a los 93 años de edad en la Ciudad de México.

      Fue director del Banco de México (Banxico) durante 16 años y en 1994 se convirtió en el primer gobernador del Instituto Central luego de conseguir la autonomía.

      Así lo reportaron diferentes personalidades del mundo político como la ministro en retiro y diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero.

      "Con profundo respeto, despedimos a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país. Recordamos su invaluable legado como primer gobernador de @Banxico autónomo, liderando con entereza momentos históricos", escribió en su cuenta de X.

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      En tanto el IPAB posteó un mensaje lamentando la muerte de Don Miguel Mancera Aguayo y reconoció su trayectoria y legado frente al Banxico.

      Miguel Mancera Aguayo inició su carrera en el Banco de México en 1957 como economista.

      Posteriormente fungió como administrador del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados en Banxico, como gerente de Asuntos Internacionales y después, como subdirector y subdirector General. Tras reformas legales que le dieron autonomía al Banco de México, en 1994 se convirtió en el primer gobernador del Banco de México. Dejó su cargo en 1998.

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