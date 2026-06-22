Fatales ataques en Guanajuato

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Salamanca, Gto.- La noche de este sábado se registraron dos ataques armados que dejaron un saldo de 10 personas muertas y cuatro heridos en la zona rural de los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz; en ambos casos, las víctimas convivían en el marco de los encuentros del Mundial de futbol.

En el primer hecho, pasadas las 20:00 horas, un grupo de personas que veía las transmisiones de futbol en un local de venta de cerveza en la comunidad de Puerto Blanco, en San Luis de la Paz, fueron atacados por varios individuos armados que les dispararon.

Siete personas quedaron tiradas por las heridas de bala, mientras otras corrieron al escuchar las detonaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en ese hecho murieron cuatro hombres y tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer, quienes ingresaron a diversos hospitales en condiciones críticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Testigos que se acercaron al punto de venta comentaron que las víctimas habían pasado un rato viendo partidos de fútbol, compartiendo puntos de vista sobre los partidos del Mundial y haciendo pronósticos.

Agentes locales y federales desplegaron operativos en el poblado, carreteras y camiones vecinales en busca de los multihomicidas; hasta la tarde de este domingo seguían prófugos.

Mientras que en la segunda masacre, seis personas murieron, dos de ellas adolescentes, y una resultó herida en la comunidad de San Juan de Razos, en el municipio de Salamanca.

Alrededor de las 22:00 horas, varios hombres con armas de fuego realizaron un ataque directo en contra de hombres y mujeres que se encontraban en la calle Laureles, en las inmediaciones de los campos deportivos.

Por otra parte, el periodista Marco Israel Mancera denunció que su padre murió en una silla en el área de Urgencias del hospital del ISSSTE de esta ciudad, esperando a ser atendido.

Explicó que su padre llegó al área de Urgencias en condiciones delicadas, donde permaneció alrededor de tres horas esperando atención médica, pero murió en una silla de la sala de espera.

Expuso que durante ese tiempo el estado de salud de su padre fue empeorando, mientras él y su hermana pedían ayuda constantemente, pero el médico encargado de urgencias determinó que la situación no era una emergencia, hasta que falleció.