logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Darán más recursos a estados y municipios

La Federación otorgará 383 mil mdp más a gobiernos estatales y municipales en el 2027

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Darán más recursos a estados y municipios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Mientras algunas dependencias del Estado tendrán un recorte en su presupuesto de 2027, la Federación dará un extra de 383 mil millones de pesos a gobiernos estatales y municipales en el año en que hay elecciones intermedias.

      Las entidades federativas y municipios saldrán ganando con los mayores ingresos que el gobierno federal espera recaudar a través de las medidas para evitar la evasión de empresas y contrabando de combustibles automotrices.

      El pasado martes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y en el que la Recaudación Federal Participable será de 5.7 billones de pesos.

      Esto significa un incremento nominal de 7.2% o 383 mil millones de pesos en comparación con los 5.3 billones de pesos aprobados para este año. En términos reales, es decir, al restar la inflación, significa un aumento de 3.8%.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Recaudación Federal Participable es la bolsa de recursos que percibe la Federación por impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo, y sirve como base para calcular el dinero que distribuye a gobiernos subnacionales.

      De esos recursos, las participaciones, que son de libre disposición, serán de 1.5 billones de pesos, lo que representará un aumento de más de 3% en términos reales, según la iniciativa.

      Un análisis de Banco Base indicó que, por cada 100 pesos del gasto neto total de 2027 que será de 10.6 billones de pesos, 14.7 se irán a participaciones a estados y municipios, colocándose en cuarto lugar de concentración.

      Sólo por Aportaciones Federales, que son recursos etiquetados, en la ILIF se plantea que reciban 1.2 billones de pesos.

      Incluye el Ramo 25, cuyo destino va a Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el cual tendrá un incremento real de 5.9%, es decir, 104 mil 819 millones de pesos más sobre lo aprobado para 2026.

      De avalarse la propuesta, los estados y municipios se verían beneficiados, pese a que las participaciones tuvieron una caída real de 3.6% en la primera mitad de 2026.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en seguridad pública
      Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en seguridad pública

      Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en seguridad pública

      SLP

      El Universal

      El estado sube 7.4 puntos en percepción de seguridad gracias a la coordinación gubernamental.

      Sheinbaum rechaza abucheos a gobernadores de oposición en Chiapas
      Sheinbaum rechaza abucheos a gobernadores de oposición en Chiapas

      Sheinbaum rechaza abucheos a gobernadores de oposición en Chiapas

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum explicó que las rendiciones de cuentas no son actos electorales y pidió respeto para gobernadores opositores.

      Movimiento Ciudadano adjudica al PRI y PAN Pase Turístico en NL
      Movimiento Ciudadano adjudica al PRI y PAN Pase Turístico en NL

      Movimiento Ciudadano adjudica al PRI y PAN Pase Turístico en NL

      SLP

      El Universal

      La iniciativa del Pase Turístico fue presentada por Carlos de la Fuente y respaldada por PRI y PAN.

      Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera expertos para revisar investigación
      Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera expertos para revisar investigación

      Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera expertos para revisar investigación

      SLP

      El Universal

      El objetivo es avanzar en la verdad y justicia para los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, afirmó Sheinbaum.