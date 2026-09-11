Darán más recursos a estados y municipios

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Ciudad de México.- Mientras algunas dependencias del Estado tendrán un recorte en su presupuesto de 2027, la Federación dará un extra de 383 mil millones de pesos a gobiernos estatales y municipales en el año en que hay elecciones intermedias.

Las entidades federativas y municipios saldrán ganando con los mayores ingresos que el gobierno federal espera recaudar a través de las medidas para evitar la evasión de empresas y contrabando de combustibles automotrices.

El pasado martes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y en el que la Recaudación Federal Participable será de 5.7 billones de pesos.

Esto significa un incremento nominal de 7.2% o 383 mil millones de pesos en comparación con los 5.3 billones de pesos aprobados para este año. En términos reales, es decir, al restar la inflación, significa un aumento de 3.8%.

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La Recaudación Federal Participable es la bolsa de recursos que percibe la Federación por impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo, y sirve como base para calcular el dinero que distribuye a gobiernos subnacionales.

De esos recursos, las participaciones, que son de libre disposición, serán de 1.5 billones de pesos, lo que representará un aumento de más de 3% en términos reales, según la iniciativa.

Un análisis de Banco Base indicó que, por cada 100 pesos del gasto neto total de 2027 que será de 10.6 billones de pesos, 14.7 se irán a participaciones a estados y municipios, colocándose en cuarto lugar de concentración.

Sólo por Aportaciones Federales, que son recursos etiquetados, en la ILIF se plantea que reciban 1.2 billones de pesos.

Incluye el Ramo 25, cuyo destino va a Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el cual tendrá un incremento real de 5.9%, es decir, 104 mil 819 millones de pesos más sobre lo aprobado para 2026.

De avalarse la propuesta, los estados y municipios se verían beneficiados, pese a que las participaciones tuvieron una caída real de 3.6% en la primera mitad de 2026.