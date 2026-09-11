Fuerte choque en avenida Chapultepec; sólo daños
Paramédicos valoraron a los conductores, la mañana de este viernes
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Un fuerte choque se registró este viernes en avenida Chapultepec, a la altura de la colonia Colinas del Parque.
El reporte se recibió luego de que un vehículo tipo sedán impactó con una camioneta Jeep en avenida en la salida de la calle Parque Macul.
Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a los conductores involucrados, sin que se reportaran heridos de gravedad.
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.
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