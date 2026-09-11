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Fuerte choque en avenida Chapultepec; sólo daños

Paramédicos valoraron a los conductores, la mañana de este viernes

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 02:15 p.m.
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Fuerte choque en avenida Chapultepec; sólo daños
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      Un fuerte choque se registró este viernes en avenida Chapultepec, a la altura de la colonia Colinas del Parque

      El reporte se recibió luego de que un vehículo tipo sedán impactó con una camioneta Jeep en avenida en la salida de la calle Parque Macul.

      Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a los conductores involucrados, sin que se reportaran heridos de gravedad. 

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.

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