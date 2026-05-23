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Hallan sin vida a hombre que había desaparecido

Se encontraba en avanzado estado de descomposición y a unos 10 metros de profundidad en un barranco

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Hallan sin vida a hombre que había desaparecido
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      XILITLA. -Un hombre que había sido reportado como desaparecido desde hace tres días fue localizado sin vida en un barranco del barrio La Palangana, en la localidad de Tlamaya.

      El hallazgo ocurrió este viernes, luego de que habitantes de la zona reportaran olores fétidos provenientes de un barranco cercano al camino que conduce a Rancho Nuevo Coronel José Castillo.

      Al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como rescatistas del municipio, quienes ingresaron a una propiedad de la señora María Guadalupe "N", donde localizaron el cuerpo de Daniel López Reyes, de 55 años de edad, en avanzado estado de descomposición y a unos 10 metros de profundidad.

      De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades comunitarias, el reporte lo hizo el juez auxiliar en funciones.

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      Hasta el momento no se ha establecido la causa exacta del fallecimiento, sin embargo se presume que se trató de un accidente.

      La Fiscalía General del Estado está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer este hecho.

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