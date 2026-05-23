Hombre sobrevive a ataque de un cocodrilo

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SAN VICENTE.- Un hombre sufrió lesiones graves tras ser atacado por un cocodrilo en una presa cercana al rancho El Fiscal.

Este viernes, poco después del mediodía, los Bomberos Voluntarios de Tamuín apoyaron al personal de Salud de San Vicente en el rescate y auxilio de un hombre que fue atacado por un cocodrilo moreletii.

Lo anterior ocurrió cuando el afectado, quien es trabajador de un rancho, maniobraba en la presa para poder extraer agua con una bomba.

No se percató de que ahí se encontraba el saurio, el cual lo mordió en una pierna, provocándole heridas graves. Sin embargo, de milagro logró zafarse de sus fauces, y poco después llegó el auxilio.

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Los socorristas lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS de Tamuín, y hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

Aunque los encuentros con estos animales son poco frecuentes, suelen darse durante la temporada de lluvias o anidación, casi siempre por invasión del hábitat, nado nocturno o negligencia ante advertencias.

El cocodrilo de morelet o cocodrilo mexicano (crocodylus moreletii) es una especie de cocodrilo de pequeño tamaño que se distribuye por todo el este de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán, encontrándose también en la Huasteca potosina.