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Enrique Inzunza acudirá a citatorio de la FGR: asegura probidad

El senador de Morena recibió la citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República este sábado.

Por El Universal

Mayo 23, 2026 05:50 p.m.
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Enrique Inzunza acudirá a citatorio de la FGR: asegura probidad
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- El senador Enrique Inzunza, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que atenderá personal y puntualmente el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

      Enrique Inzunza confirma citación y defensa personal

      A través de su cuenta de X, el legislador de Morena dio a conocer que este sábado recibió la citación para comparecer ante el Ministerio Público Federal. "Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", afirmó.

      Agregó que es un "hombre de República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso" y no se valdrá de la inmunidad procesal ni de la excepción del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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      Citaciones de la FGR a funcionarios acusados por EU

      "Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional", concluyó.

      El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza, y otros siete funcionarios de presunto narcotráfico y posesión de armas de fuego.

      Antes, la Fiscalía General de la República había dado a conocer que citó a los servidores acusados, al igual que a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal general de dicha entidad, César Jaurégui, ante la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado.

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