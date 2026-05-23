FIFA sanciona a la Selección

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México.- Hubo malas noticias para México previo al partido de preparación frente a Ghana rumbo al Mundial 2026, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El viernes por la tarde, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue notificada sobre la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, debido al grito discriminatorio registrado durante los partidos de preparación del combinado nacional contra Ecuador y Paraguay, en 2025.

La sanción consistió en el cierre de algunas partes del inmueble de la Angelópolis para el compromiso en contra el combinado africano.

"En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y las autoridades operativas del estadio", explicó la FMF en un comunicado.

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El choque contra Ecuador, disputado en Guadalajara y el compromiso frente a Paraguay en el Alamodome de Houston, ambos el año anterior, fueron los encuentros donde se presentó este grito que la FMF ha buscado erradicar desde varios años, sin lograrlo.

"La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos", enfatizó la FMF en su escrito.

Cabe recordar que el jueves de la semana pasada, la FMF lanzó la campaña "La ola sí, el grito no", que busca erradicar completamente ese polémico grito en los estadios.