FGR debe aclarar relación Tanque- Amílcar: CSP

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si existe alguna relación entre Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los empresarios Jorge Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio, cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada sobre la detención de "El Tanque" y las versiones que lo vinculan con los empresarios, la Presidenta aseguró que el gabinete de seguridad no le ha informado sobre alguna relación entre ellos y sostuvo que, en caso de existir, corresponde a la fiscalía informar al respecto.

"No me han informado nada al respecto y, en todo caso, la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación", declaró.

En agosto pasado se difundió que "El Tanque" habría sido contactado por Luis Alberto Olán, a petición de su hermano Amílcar Olán, para intervenir ante presuntas extorsiones contra proveedores de balasto para obras del Tren Maya y del Tren Interoceánico.

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En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, Sheinbaum Pardo aseguró que ha preguntado varias veces a la titular de la FGR si existe una investigación en su contra y que la respuesta ha sido negativa.