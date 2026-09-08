FGR detalla operación de los hermanos Farías

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de México (FGR) reveló este lunes que el exmilitar Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los altos mandos de la Marina investigados por una trama de contrabando de combustible, utilizaba su influencia sobre nombramientos y ascensos para favorecer las operaciones de la red, mientras tenía acceso a expedientes y documentos clasificados de seguridad nacional.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la trama de contrabando de combustible, conocido en México como ´huachicol fiscal´, introducía hidrocarburos principalmente desde Texas con documentación falsa y operaba con funcionarios y agentes aduanales coludidos.

La fiscal general detalló que, de acuerdo con la investigación, los hermanos Farías Laguna "intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina".

"Roberto ´N´, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y promociones", afirmó Godoy.

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Godoy recapituló que la investigación comenzó en 2024 y que, entre sus primeros avances, estuvo el decomiso, en marzo de 2025, de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

La fiscal remarcó además que "servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar".

A inicios de septiembre, la FGR informó que Manuel Roberto Farías Laguna, y otros nueve marinos y funcionarios aduaneros quedaron vinculados a un proceso judicial por su presunta implicación en la red.

Según la Fiscalía, los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.