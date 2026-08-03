Fiscalía vincula a proceso a "El Diente de Oro"

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Yosthan "N", "El Diente de Oro", por su probable participación en la trata de personas en hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

La víctima —quien es trabajadora sexual— expresó que el imputado presuntamente le exigió un pago semanal de 2 mil pesos mediante amenazas verbales y telefónicas; además, la habría seguido en varias ocasiones en una camioneta para ejercer control sobre ella.

Agregó que la denuncia de los hechos ocurrió el 22 de julio de 2026, por lo que el agente del Ministerio Público coordinó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación para obtener una orden de aprehensión en contra de "El diente de Oro".

También se identificó su posible relación con el grupo delictivo "Tren de Aragua", de origen venezolano y vinculado con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes, con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

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Agentes de la Policía de Investigación ubicaron al imputado en un hospital.