Fuertes lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

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Monterrey, NL.- Las intensas lluvias registradas en Nuevo León han dejado dos hombres muertos, dos periodistas atropellados, decenas de vehículos varados o arrastrados por la corriente, viviendas inundadas, deslaves y cierres viales en distintos municipios de la zona metropolitana.

El primer fallecido fue localizado durante la mañana del viernes en un canalón de la colonia Barrio Acero, al norte de Monterrey. Horas después fue encontrado el cuerpo de otro hombre en el Canal de Aztlán en la colonia Santa Martha, en los límites de Monterrey y Escobedo. Las autoridades investigan si las víctimas murieron ahogadas después de ser arrastradas por las corrientes.

La jornada también dejó lesionados a la reportera Alma Mireya de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones por las lluvias.

Santa Catarina registró algunas de las afectaciones más severas. En la colonia Los Portales, una corriente de agua arrastró al menos 25 vehículos y provocó inundaciones en decenas de viviendas. Reportes preliminares contabilizaron hasta 75 casas afectadas, algunas con niveles de agua de aproximadamente 1.40 metros.

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El sistema 911 recibió reportes de al menos 70 vehículos varados, 18 inundaciones y 88 cortocircuitos, además de postes, árboles y cables caídos. En Monterrey, cuerpos de auxilio rescataron a dos personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en la colonia Laderas del Mirador.

Las fuertes precipitaciones también ocasionaron un deslave sobre la Carretera a Laredo, en Salinas Victoria, mientras que en Santiago se reportaron escurrimientos, inundaciones, vehículos afectados y cierres preventivos en sectores de la Carretera Nacional.