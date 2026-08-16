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Ganaderos de Chihuahua, en incertidumbre

El cierre de la frontera por el gusano barrenador les ha causado millonarias pérdidas

Por El Universal

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Ganaderos de Chihuahua, en incertidumbre
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      Chihuahua, Chih.- El protegerse del gusano barrenador (GBG) en el ganado es ahora la principal preocupación de los ganaderos y productores del estado, quienes meses atrás enfrentaron el cierre de la frontera con Estados Unidos y también la sequía.

      El pasado 14 de julio se detectó el primer contagio del gusano barrenador en el municipio de Hidalgo del Parral, y aunque en un inicio se creía que se podía contener, hasta el 13 de agosto, se han presentado más de 137 casos en al menos 27 municipios del estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

      De acuerdo con los datos oficiales, 107 casos de gusano barrenador permanecían bajo tratamiento y observación y 30 estaban como resueltos o cerrados.

      Para los productores, la situación está de pensarse, ya que semanas atrás se informó que a finales de agosto se podría reabrir la frontera con Estados Unidos al ganado mexicano, tras más de un año de suspensión por la alerta del gusano barrenador.

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      De acuerdo con lo que se ha informado, la reactivación iniciaría por el puerto de Douglas, Arizona (enfocada inicialmente en Sonora), y avanzará de manera escalonada hacia otros cruces fronterizos, entre ellos San Jerónimo-Santa Teresa y Palomas-Columbus en Chihuahua.

      De acuerdo con datos periodísticos, en Chihuahua la estimación de pérdida económica por el ganado que no se ha logrado cruzar a Estados Unidos sería de alrededor de mil millones de dólares, a más de un año del cierre de la frontera.

      Aun y cuando en algunos municipios no hay contagios en el ganado, los productores buscan la forma de prevenir y proteger a sus animales y así poder estar listos para la apertura de la frontera en próximas semanas.

      "A nosotros no nos ha llegado el gusano barrenador, pero sí es preocupante que nos llegue, porque a los pequeños y medios ganaderos nos afecta mucho porque nos llegan a cuarentenar los ranchos, los ejidos, y no tenemos la salida para la exportación ahora que se avecina acá con los Estados Unidos", comentó Alfredo Baca, productor de Buenaventura, Chihuahua.

      Explica que a la fecha no han sido llamados por las autoridades estatales ni federales en esa zona de la entidad para poder tomar cursos y orientaciones para prevenir los contagios del gusano barrenador.

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