García Harfuch reporta 96 personas desplazadas en Chilapa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Ante la crisis de violencia por la delincuencia en Chilapa, Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),

, reportó el

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, así comoque fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo.En la conferencia mañanera de la presidentade este martes 12 mayo en, García Harfuch indicó que la, se desplazó al lugar para atender la situación y dialogar para ayudar a la población atrapada.Además, el secretario de Seguridad mencionó que se identificaron a los grupos delincuenciales de "" y "", además que hay presencia dey autoridades estatales.Al ser cuestionado si el diálogo dese hará con los grupos de la delincuencia, García Harfuch respondió: "No, por supuesto que no. No hay ningún diálogo con ellos sino con las, representantes, perdón, de las poblaciones".El titular de la SSPC indicó que es un "" y hay un. "Al momento que ingresara la autoridad federal, se pondría ende otras personas"."Ahorita se está dandopara poder establecer una", añadió."¿Dónde se encuentran estas?", se le preguntó."La gran mayoría, alrededor detodavía de un área donde está lapara buscar su salida", respondió.La presidentaindicó que debe haber una salida de las personas de Chilapa "sin una confrontación, además que se promueve que puedan salir lasy se retiren los bloqueos mediante el diálogo".Apuntó la titular del Ejecutivo federal que ante las, no se quiere que haya un enfrentamiento que pueda afectar a la"Alguien podría decir ´que llegue ela las personas que están ahí´. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave", indicó."Nosotros nunca aceptamos esa condición, al contrario, buscamos siempre tener todos los mecanismos de las operaciones que se hacen para que haya el menor número de heridos. Hay situaciones donde se agrede a la autoridad, a la Defensa, a la Marina, a la propia Secretaría (de Seguridad) o a laen donde se tiene que responder", añadió."En este momento, lo más importante, es que, que se atienda a la población desplazada y después se sigue atendiendo los delitos. Es una visión distinta", dijo la Mandataria federal.