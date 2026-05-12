José Manuel Figueroa explota contra Imelda Garza por su sobrino

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

continuará con el

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en contra de, viuda de su hermano Julián, luego de que asegurara que el fallecido hijo desufrió abuso sexual por parte de José Manuel, quien lo niega rotundamente, por lo que ya procedió de manera legal para defenderse, y aunque sabe que es poco probable que pase, confiesa que le gustaría ver en la cárcel a Imelda.El cantante lamenta lasde Imelda, y lo que más le duele, dijo en un encuentro con los medios, es que laque pudo haber existido entre sus nietos y su sobrino José Julián (hijo de Julián e Imelda), ya no podrá ser."Me duele más que terminó dañando hasta el niño. Claro. En sus declaraciones terminarony la relación que pudo haber existido de mi nieto, de mi nieto con ese niño, con mi sobrino, la destruyó. la destruyó por completo".José Manuel advirtió sobre el posible futuro de su sobrino José Julián hijo de su hermano Julián, fallecido en 2023: "Ese niño va a quedar afectado por muchos años. Puede llegar a caer en los mismos errores de ella, de empezar apara tratar de sanar, porque eso es eso es eso son las drogas, eso es el alcohol. No se espanten. Es gente que no tiene el carácter".Ya molesto, José Manuel confesóque diga lo que diga o haga lo que haga,en su contra."Por más que yo lo diga,. Siempre va a existir la duda de lo que dijo esa pen**, esa es la realidad", expresó.felicitó apor el, reconoció su entereza para afrontar la muerte de su hijo Julián, algo agobiante y muy pesado, y aprovechó para mandarle unpor lo guapa que está a sus 66 años.Incluso,al decir que había hecho un