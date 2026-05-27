Gobierno evalúa con Royal Caribbean reubicación de Perfect Day

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (

) frenó el Proyecto Perfect Day en Mahahual (Quintana Roo), la presidenta

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explicó que el gobierno federal mantienecon la empresapara reubicarlo en otra zona del país."Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto y que previamente se analizará si realmente tiene unao no. En esta zona (Mahahual) está evaluando lay la propia gobernadora, para poderle dar una categoría adicional de protección, por ejemplo, que solamente pueda desarrollarseen las obras, bajo ciertas condiciones", señaló.Durante lade este miércoles 27 de mayo, la Jefa del Ejecutivo indicó que la, dirigida por, está conformada por ambientalistas profesionales que evalúan las zonas en las que no son aptas un proyecto, sin embargo, también verifican losy garantizan inversiones en México."Visualizan los dos temas, por un lado, que haya inversión en el país, pero al mismo tiempo que en zonas que no es apto un proyecto, se redefina el proyecto para que no tenga esos impactos o se reubique en otro lado o de plano se dé una negativa para que no se desarrolle", explicó.Recordó que el expresidentedio el visto bueno para la entrada deal país, el cual incluye el desarrollo de una(GNL) en Saguaro,y un gasoducto, a pesar de los impactos ambientales que han expuesto activistas."El gobierno del presidente López Obrador ya tenía la. Es un proyecto de unaque ya había sido aprobado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? hablando con la empresa que tiene esta autorización. Primero que garantice losde esa zona: cuántos barcos entrarían, cuál sería la ruta de esos barcos para que no afectara a losde la zona", precisó Sheinbaum Pardo.Por otro lado, aseguró que el gobierno busca que la empresa se reúna con organizaciones internacionales para poder hacer una evaluación, no solamente en México, sino a nivel internacional: "Pero obviamente, al mismo tiempo se continúa con toda la protección de la vaquita marina y todos losque hay en la zona y se está también valorando su viabilidad", expresó.En, la mandataria detalló que se está evaluando, además de las(ANP) declaradas en Mahahual, qué otrapudiera tener para evitar desarrollos turísticos que impacten de forma ambiental."Hubo otro caso en Loreto en Baja California Sur, donde hubo un acuerdo para que se regularizaran la entrada de algunos barcos que ya entraban.?Se malinterpretó porque se pensó que se iba a hacer ahí un puerto de altura y que iban a llegar barcos y que iba a afectar también a losmarítimos de la zona. Para quitar cualquier problema, ya emitimos otrode que no estamos pensando el tener un gran desarrollo en la zona, sino sencillamente lo que ocurre hasta la fecha", dijo.Cuestionada por la entrada dea áreas protegidas del país, Sheinbaum Pardo mencionó que todas son de carácter privado y deben instalarse cumpliendo lay de uso de zonas federales, particularmente cuando planean construir megaproyectos en zonas costeras."Son empresas privadas que desean invertir en México y que se ve la viabilidad de que en efecto pueda desarrollar su proyecto. En particular, en el caso de Mahahual, es un proyecto o era un proyecto más bien de, una empresa privada, que hizo un planteamiento desarrollar unen la costa de Mahahual en esta zona. ¿Qué hizo la? Pues evaluar el proyecto", destacó.La mandataria precisó que ladeterminó que Perfect Day era un proyecto demasiado "invasivo" en la zona. Por lo quedecidió retirar sus planes: "Ya se notificó a la empresa de los tres proyectos que son negativos", mencionó la presidenta de México.El 19 de mayo pasado, la secretaria de Medio Ambiente,informó que el proyecto turístico de la empresa de crucerosno sería aprobado. En las últimas semanas,han advertido que la entrada de estas empresas equivale a la privatización de la naturaleza y a daños irreversibles en el ecosistema.