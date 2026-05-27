Harfuch reporta 5 detenidos de "Los Mezcales" en Colima

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario

informó que ayer, la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades estatales,

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generadores de violencia en el. Señaló que lospertenecían a grupos delictivos locales, conocidos como ""."Eso fue ayer en la madrugada. Hace tres días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios también. En los últimos días, se había grabado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que como se reflejó ayer y antier va a", aseguró esta mañana.Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, el funcionario precisó que hayentre grupos criminales en la entidad, que se desprenden del. Frente a la presidenta, García Harfuch indicó que se mantiene unante la ola de inseguridad que se vivió en Colima durante los últimos días."Ahí hay uny un reforzamiento fuerte de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y también la señora presidenta instruyó que viene un reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, donde se enviaronde manera inmediata, en plena coordinación, obviamente con la gobernadora ()", afirmó el secretario de Seguridad.El lunes pasado, se registró unen el municipio de, lo que resultó en un, dos elementos de la Fiscalía de Colima heridos y el incendio de dos. Elementos de la Policía Investigadora fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo. Las autoridades federales y estatales implementaron un operativo para tratar de ubicar y capturar a los agresores.La acción policíaca generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaronen la zona; los reportes indican que se prendió fuego a dos, uno que quedó abandonado sobre la autopista Manzanillo-Colima y otro sobre las vías del tren, en, lo que provocó que una locomotora lo impactara.