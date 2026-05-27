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Harfuch reporta 5 detenidos de "Los Mezcales" en Colima

El secretario de Seguridad informó sobre enfrentamientos vinculados al Cártel Jalisco y el envío de 200 elementos.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:06 p.m.
A
Harfuch reporta 5 detenidos de Los Mezcales en Colima
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario

      Omar García Harfuch
      informó que ayer, la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cinco

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      generadores de violencia en el estado de Colima. Señaló que los detenidos pertenecían a grupos delictivos locales, conocidos como "Los Mezcales".
      "Eso fue ayer en la madrugada. Hace tres días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios también. En los últimos días, se había grabado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que como se reflejó ayer y antier va a disminuir la violencia", aseguró esta mañana.
      Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, el funcionario precisó que hay enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad, que se desprenden del Cártel Jalisco. Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch indicó que se mantiene un despliegue ante la ola de inseguridad que se vivió en Colima durante los últimos días.
      "Ahí hay un despliegue y un reforzamiento fuerte de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y también la señora presidenta instruyó que viene un reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, donde se enviaron 200 elementos de manera inmediata, en plena coordinación, obviamente con la gobernadora (Indira Vizcaíno)", afirmó el secretario de Seguridad.
      El lunes pasado, se registró un enfrentamiento en el municipio de Tecomán, lo que resultó en un delincuente abatido, dos elementos de la Fiscalía de Colima heridos y el incendio de dos tractocamiones. Elementos de la Policía Investigadora fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo. Las autoridades federales y estatales implementaron un operativo para tratar de ubicar y capturar a los agresores.
      La acción policíaca generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona; los reportes indican que se prendió fuego a dos tractocamiones, uno que quedó abandonado sobre la autopista Manzanillo-Colima y otro sobre las vías del tren, en Tecomán, lo que provocó que una locomotora lo impactara.

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