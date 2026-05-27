La IA es la belleza de un vacío aterrador: González Iñárritu

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- "El

, pero la sabiduría sólo se gana haciéndolo. Y ese es el reto para las nuevas generaciones. Hay mucha información, data y conocimiento a disposición, pero el conocimiento puede ser un obstáculo para la sabiduría. Eso es muy importante de entender. No se puede entender el mundo con conceptos, sólo con el cuerpo. La sabiduría es saber algo, no sólo entenderlo. El mapa digital y la imagen de una ciudad no es la ciudad", reflexionó

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(Ciudad de México, 1963), en la parte final de su discurso de ingreso aGonzález Iñarritu se convirtió este martes, oficialmente, en elque forma parte de lade México, la institución de relevancia histórica que agrupa a los principales intelectuales, científicos, artistas y escritores mexicanos.Se preguntó qué es unapor lay respondió con un llamado a recuperar lapara darle sentido al arte: "Si no hubo nadie que mirara ni nada ni nadie que fuera observado, ¿qué es eso?, ¿qué queda? El arte no es el resultado, es la transmisión de unaa otra. Una película es el viaje, no es el resultado. Si un chico hace una película en dos días, ¿qué le queda?, ¿cuál fue el viaje interno y cuál fue el aprendizaje por más hermosa que sea? Y si alguien ve esa película sabrá que ese alguien detrás no tuvo nada más que ver (...) Lapuede hacer y hará pirotecnias visuales de primer nivel, apenas estamos empezando a ver lo que es capaz, pero detrás no hubo nadie que amara, nadie que sufriera, nadie que tuviera hijos, afectos, pérdidas y se equivocara jamás. Es para mí la belleza de un vacío aterrador. La ilustración de la banalidad muy representativa de una sociedad que apenas logramos ver la naturaleza como un mero recurso natural y al ser humano como un recurso de capital inferior reemplazable. Qué soledad tan perfectamente producida, así que deseo que los jóvenes se den cuenta que es su cuerpo con el que pueden navegar y gozar y entender y crecer, así que digo que sigamos humanos haciendocon humanos para humanos".Elafirmó que la, lay lahan sido las constantes en todas películas. Sobre la condición migrante reflexionó que toda obra nace de una geografía interior: "El desarraigo tiene un costo y conlleva un dolor que es muy difícil explicar a quien siempre tuvo tierra firme (...) Trascender fronteras no elimina el origen, sino que lo amplifica".En la, el arquitecto, presidente en turno de, dio la salutación, y el escritorrespondió a las palabras de ingreso delDurante su discurso, González Iñárritu afirmó quereconoce, con su ingreso, uny unaen la que destacan nombres como los de, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo, entre una larga nómina de los más importantes directores mexicanos.Se dijo honrado y conmovido profundamente y destacó que durante años se resistió a la invitación de. "No soy un hombre de palabras, mi lenguaje es en imágenes", afirmó, destacando que esa anomalía fue lo que hizo que se le considerara para ingresar."Me enorgullece pensar quefueron pilares de este Colegio", declaró y agradeció a su familia cinematográfica, figuras como Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki, Guillermo Arriaga y Gustavo Santaolalla.Su discurso fue también una reflexión profunda sobre ely el sentido de la, el encuadre y el peso del. Dijo que se pueden aprender conceptos esenciales, pero nadie tiene la capacidad de enseñarle aly tener: "Quien crea que sabe cómo debe hacerse elrevela un síntoma de ignorancia. Elno puede ser encerrado en fórmulas. Ese es su misterio".Mencionó que el estado natural del"es el de no existir jamás. Para prueba, basta echar un ojo al inconmensurable cementerio de: infinitos archivos llenos deque yacen en los estudios de, carpetas olvidadas dentro de cajones y armarios, y cientos de miles de folders perdidos en computadoras y nubes tecnológicas de jóvenes cineastas que quizá escribieron una historia extraordinaria y nunca encontraron cómo levantarla a causa del, la burocracia, la falta de confianza o claridad o simplemente, el azar".Además, recordó los problemas para dar vida a "" y "". Las influencias mencionadas para crear "" pasan por la meditación "vipassana", que cambió su vida, la novela "El túnel", de Ernesto Sábato, como la idea del largo monólogo de un personaje, y el plano secuencia de "El arca rusa", de Aleksandr Sokúrov. En "" hizo comedia de la forma en la que no se habitúa hacer comedia, reconoció: con un plano secuencia, el pulso de una batería al fondo y actores más cercanos a películas melodramáticas."Eles reencarnación y materialización del pensamiento, eles arte y circo (...) Hacer una película requiere un enorme acto de(...) Es domesticar unpara que actúe".Añadió: "Toda película es una, es soñar con los ojos abiertos elde otro (...) Eles el arte más cercano a la vida, ambos dependen de la". Y reflexionó sobre el valor de lay la sombra, en momentos donde se le cortó la voz.le entregó un, un, que portan los miembros de la institución. En la salutación, Leal recapituló la trayectoria dely afirmó: "Hoy, 26 de mayo de 2026, ingresa aAlejandro González Iñarritu,en la historia de, que forma parte de este claustro, tarea pendiente que se tenía con una disciplina artística que ha aportado tanto a la cultura mexicana y universal. Bienvenido, Alejandro".En su respuesta, Villoro habló delen la historia dely pasó revista a su: "Los grandes autodidactas eligen un camino propio para ser maestros. Más complejo es este camino y más exigente que el de las academias. Ajeno a todo requisito escolar, González Iñárritu aceptó esta noche algo inusual, ingresar con entusiasmo a un colegio.recibe esta noche a alguien que ha sabido ver en la oscuridad, ejerciendo elque se remonta a los primeros seres que escrutaron el cielo nocturno".Al evento, en el que el director proyectó y explicó escenas de todas sus películas, asistieron también figuras como"Recibo estacon asombro, gratitud y responsabilidad. Agradezco a los miembros depor abrirme las puertas de esta casa del pensamiento. Me conmueve especialmente que, por primera vez, el, como forma de reflexión, memoria y lenguaje, tenga [cabida] entre las voces tan lúcidas y necesarias para el país", fueron declaraciones que hizo González Iñárritu cuando la institución dio el anuncio, el 15 de julio de 2025.Eles una de las voces más consolidadas y con mayor proyección a nivel internacional en su ámbito. Saltó a la fama y alcanzó elhacecon su primer largometraje, "", cinta que acumuló varios premios internacionales y se convirtió en una de las películas mexicanas más relevantes de la historia.Con "", su tercera película, ganó el premio a Mejor Director en el Festival dede Cannes, y obtuvo la nominación a Mejor Director y Mejor Película en los. Fue el presidente del jurado de la edición 72 del Festival dede Cannes (2019). La UNAM también le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.En su trayectoria ha acumulado: tres por, Mejor Guion Original, Mejor Película y Mejor Director; uno pora Mejor Director y otro en la categoría de logros especiales por su instalación inmersiva inspirada en la experiencia de los migrantes latinoamericanos, "", que además se presentó en Cannes.Suse encuentra en posproducción, la producey Legendary Pictures, y está protagonizada pory Riz Ahmed.El sábado, González Iñárritu presentó en laelpor los 25 años de "", en compañía de la escritoray elFernando Llanos.fue fundado por figuras como Alfonso Reyes, Diego, Carlos Chávez y José Clementeen mayo de 1943 y desde entonces se erigió como la institución que agrupa a los principales