Suman cuatro casos de extorsión desde penales en 2026

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En lo que va del 2026, se acumulan cuatro denuncias por extorsión en contra de igual número de personas privadas de la libertad (PPL) y de una visitante de un penal, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Exteriorizó que las imputaciones se sustentaron en las recientes modificaciones al Código Penal del Estado y otras leyes, cuyo contenido prevé que cualquier interno, custodio o visita que sea sorprendido con el dispositivo al interior de un penal, será procesado por extorsión.

"Celular que se detecta dentro de cualquier centro, es motivo del inicio de una carpeta por extorsión, una carpeta de investigación por extorsión", advirtió.

En entrevista, afirmó que lo detectado "no enciende las alertas", porque lo ubicado corresponde a objetos prohibidos, sin embargo, no especificó cuáles son los objetos asegurados.

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"Tenemos una supervisión por acuerdo de la Mesa (de Paz y Seguridad), cuando menos una vez por mes por cada centro penitenciario, ya se hicieron cotidianas desde diciembre, noviembre", remató.