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Gobierno exige investigación tras muerte de mexicano en Florida

La Secretaría de Relaciones Exteriores analiza acciones para dar seguimiento al caso y apoyar a la familia

Por El Universal

Marzo 20, 2026 10:42 a.m.
A
Gobierno exige investigación tras muerte de mexicano en Florida

Luego del fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, joven mexicano de 19 años que murió en una cárcel del condado en Florida, Estados Unidos, presuntamente por suicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal enviará una carta diplomática "más fuerte" para exigir una investigación profunda sobre el caso.

Durante su conferencia en Cancún, la Mandataria federal señaló que, aunque el informe preliminar indica que el joven se quitó la vida, México busca esclarecer las circunstancias del hecho y manifestó inconformidad por lo ocurrido.

"El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto", declaró.

Sheinbaum Pardo añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya analiza acciones adicionales para dar seguimiento al caso, encabezadas por el canciller y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

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"Entonces, vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario Roberto Velasco. Es lamentable y vamos a, por todos los medios, a levantar nuestra protesta. Y apoyar a la familia en todo lo que requiera", afirmó.

De acuerdo con información oficial, la cárcel del condado donde ocurrió el fallecimiento alberga a migrantes detenidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), autoridad encargada de la detención y procesamiento de personas por asuntos migratorios en territorio estadounidense.

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