Guerrero, listo para Boris

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Chilpancingo, Gro.- En Guerrero se preparan para el impacto de la tormenta tropical Boris: se suspendieron clases en todos los niveles escolares en siete de las ocho regiones del estado y las autoridades han pedido a la población reducir su movilidad y mantenerse alerta.

Este lunes, las lluvias se intensificaron en todo el estado: hubo caída de árboles, cortes de energía, inundaciones y crecimiento del caudal en ríos y arroyos.

El impacto de la tormenta tropical Boris se esperaba que fuera este lunes, sin embargo, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que la trayectoria se desvió de Acapulco, pero al mismo tiempo se aceleró.

Detalló que la tormenta se localiza a 100 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

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El último reporte de las 3 de la tarde del lunes, SMN explicó que la tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 kilómetros por hora, y un desplazamiento constante hacia el noreste a seis kilómetros por hora.

Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical que abarca desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan, Guerrero.

Se esperan precipitaciones puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) en las regiones de la costa y el sureste del estado, las cuales podrían generar inundaciones y crecidas de arroyos.

Asimismo, se estima un oleaje elevado de hasta cinco metros de altura en la costa de Guerrero.

El gobierno de Guerrero instaló un Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical.

Las lluvias generadas por la tormenta tropical Boris en las últimas horas ha causado el aumento en el caudal de arroyos, deslaves de cerro y socavones en carreteras, en los municipios de Salina Cruz de la región del Istmo de Tehuantepec y en Santa Catarina Juquila de la Sierra Sur.