Habitantes de Chapula rechazan reubicación

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Pachuca, Hgo.- Habitantes de la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, pidieron al gobernador Julio Menchaca Salazar que deje de clasificar a esta zona como inhabitable.

En un video, los pobladores advirtieron que no aceptarán una reubicación y solicitaron apoyo para realizar obras de infraestructura que les permitan vivir con mayor seguridad en ese sitio.

Señalaron que están conscientes de los riesgos que enfrentan; sin embargo, solicitan al gobernador que revise la situación y emprenda acciones para reconstruir la localidad, la cual consideran forma parte de su patrimonio e identidad.

Chapula fue una de las comunidades más afectadas por la vaguada registrada en octubre del año pasado. Incluso, todos sus habitantes tuvieron que ser evacuados y se reportó la muerte de al menos cinco personas.

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Las lluvias de los últimos días, ocasionadas por la tormenta tropical Boris, han afectado al menos una docena de comunidades en Hidalgo, principalmente en las regiones de la Sierra y la Huasteca, entre ellas Chapula.

Municipios como Tenango de Doria también informaron que la carretera que comunica con la localidad de El Mandho permanece cerrada al tránsito vehicular debido a deslizamientos de tierra, mientras que en Tlanchinol se reportó un derrumbe sobre la carretera federal México-Tampico.