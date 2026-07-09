Hallan 8 cuerpos en El Bosque, Chiapas

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San Cristóbal de las Casas, Chis.- Los cuerpos de ocho víctimas —seis hombres y dos mujeres— fueron localizados en el municipio de El Bosque, ubicado a unos 111 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía General del Estado ( FGE).

La mañana de este miércoles, indígenas tzotziles llegaron al lugar donde estaban los cuerpos y dos mensajes escritos en cartulinas junto a ellos.

Aunque inicialmente medios locales reportaron 10 cuerpos abandonados, la fiscalía de Chiapas informó en un comunicado que fueron ocho, seis hombres y dos mujeres.

Al lugar llegaron elementos de las policías municipal y estatal, así como agentes del Ministerio Público y peritos.

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Además, precisó la fiscalía, "se inició una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario se encuentra realizando las diligencias y actos de investigación correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia".

Añadió que en estas acciones trabajan en coordinación las fiscalías de Distrito Norte, Altos, Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, así como agentes de investigación y peritos especializados.

"De acuerdo con los primeros datos de prueba, se advierte que la línea de investigación más fuerte es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región", puntualizó.