logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Fotogalería

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan a dos jóvenes torturados en cancha de Tepuche

Los cuerpos fueron abandonados con disparos y cartulinas; la Fiscalía de Sinaloa investiga su identidad

Por El Universal

Mayo 27, 2026 09:05 a.m.
A
Hallan a dos jóvenes torturados en cancha de Tepuche
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin.- La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar los cuerpos de dos jóvenes que, con huellas de tortura y disparos, a los que les colocaron cartulinas con mensajes, fueron abandonados cerca de las gradas del campo de futbol de pasto sintético en la sindicatura de Tepuche.

      Deportistas que descubrieron los cuerpos colocados recostados notificaron a la policía municipal, estatal y al ejército, los cuales al llegar resguardaron la escena al verificar que ambos no presentaban signos vitales.

      Pese a que la cancha deportiva se ubica en una zona céntrica de la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de la capital del estado, no se tienen datos de posibles testigos que hayan presenciado cuando los cuerpos de las dos víctimas del sexo masculino fueron colocados en ese lugar.

      Según los datos que se dieron a conocer, se trata de dos personas jóvenes de complexión delgada, los cuales portaban pantalones de color negro con diseño táctico y playeras de manga larga del mismo color, ninguno portaba identificación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los peritos de la Fiscalía General del Estado que recopilaron datos y evidencias en el sitio, no localizaron indicios de casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que estos fueron torturados y asesinados en un lugar distinto.

      Se conoce que los investigadores y peritos cruzan información con datos de personas que han sido reportadas como desaparecidas, a fin de poder establecer las posibles identidades de estas personas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan a dos jóvenes torturados en cancha de Tepuche
      Hallan a dos jóvenes torturados en cancha de Tepuche

      Hallan a dos jóvenes torturados en cancha de Tepuche

      SLP

      El Universal

      Los cuerpos fueron abandonados con disparos y cartulinas; la Fiscalía de Sinaloa investiga su identidad

      Llevan violencia de Guerrero ante la CPI
      Llevan violencia de Guerrero ante la CPI

      Llevan violencia de Guerrero ante la CPI

      SLP

      El Universal

      Marcela de Jesús Natalia denunció crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas y acusó a Los Ardillos y a sus presuntos aliados políticos

      Elección judicial acaba en pleito por narcopolítica
      Elección judicial acaba en pleito por narcopolítica

      Elección judicial acaba en pleito por narcopolítica

      SLP

      El Universal

      PRI y Morena se acusaron de presuntos nexos con el crimen organizado durante la discusión para aplazar la segunda elección judicial a 2028

      Dalí y Hitchcock llegan a la CDMX
      Dalí y Hitchcock llegan a la CDMX

      Dalí y Hitchcock llegan a la CDMX

      SLP

      El Universal

      La exposición reunirá 80 obras originales y experiencias inmersivas inspiradas en la colaboración surrealista de Spellbound