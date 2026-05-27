CNTE presiona; Segob reabre diálogo

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La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal retomarán este miércoles la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación (Segob), ahora enfocada en temas de justicia y seguridad social, en medio de las movilizaciones, bloqueos y el plantón que el magisterio disidente mantiene en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El encuentro ocurre luego de casi siete horas de negociaciones realizadas este martes entre dirigentes de la CNTE y funcionarios federales, donde el gobierno reiteró su disposición para revisar posibles reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y avanzar en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), dos de las principales demandas del magisterio.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la reunión fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el encuentro participaron también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales de la SEP, Delgado aseguró que el gobierno federal mantiene un "respeto absoluto" al derecho de manifestación de las y los docentes y sostuvo que el diálogo seguirá siendo la vía para construir acuerdos con el magisterio disidente.

El funcionario explicó que la propuesta para instalar mesas técnicas sobre la Ley del ISSSTE y la Usicamm fue planteada por Sheinbaum desde octubre de 2024 y tiene como objetivo revisar distintos escenarios para alcanzar "pensiones dignas" y redefinir la relación laboral con el magisterio.

Además, destacó que en el último año el gobierno federal ha realizado más de 50 reuniones tripartitas con representación magisterial de distintas entidades para atender las demandas de la CNTE.

Durante su mensaje, también presumió los apoyos federales destinados al sector educativo en Oaxaca. Señaló que en 2025 se entregaron 682 mil apoyos para útiles y uniformes escolares de educación básica, con una inversión superior a 829 millones de pesos.

Añadió que este año continuará la entrega de recursos mediante la Beca Rita Cetina, la cual contempla apoyos de 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares. También indicó que estudiantes de secundarias públicas recibirán mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres, mientras que en preescolar se mantendrán los apoyos para uniformes.

Afirmó además que el gobierno federal adquirió casi medio millón de piezas de mobiliario escolar —entre mesas, sillas y pizarrones— para más de 11 mil 600 escuelas de Oaxaca, con una inversión superior a 738 millones de pesos.

A ello, agregó la entrega de computadoras, proyectores e impresoras por más de 511 millones de pesos.

Aseguró también que la dependencia cumplió "al 100 por ciento" los compromisos de basificaciones, recategorizaciones y contratación de nuevos normalistas correspondientes al año pasado, lo que representó más de 6 mil 700 movimientos administrativos y una inversión cercana a 700 millones de pesos.

Indicó que actualmente ya se encuentran en trámite los movimientos correspondientes a este año, con una bolsa estimada en 800 millones de pesos comprometidos por el gobierno federal.

La nueva mesa de diálogo se desarrollará mientras la CNTE mantiene su exigencia de abrogar la reforma al ISSSTE de 2007, eliminar la Usicamm y mejorar las condiciones salariales y laborales del magisterio. El magisterio disidente también mantiene su plantón en el Zócalo capitalino.