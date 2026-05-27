Llevan violencia de Guerrero ante la CPI
Marcela de Jesús Natalia denunció crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas y acusó a Los Ardillos y a sus presuntos aliados políticos
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Marcela de Jesús Natalia, activista y desplazada indígena, acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) a denunciar crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas de la montaña baja de Guerrero.
"Denuncio a Los Ardillos y a quienes pactan con ellos, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, por la muerte, desaparición y desplazamiento", comunicó la activista desde La Haya.
Señaló que "el mundo tiene que intervenir", ante la violencia en la región. Advirtió que denunciar en nuestro país "puede costarte la vida".
"Está rebasada la violencia, están desplazando a comunidades enteras de la montaña baja de Guerrero. Están asesinando, desapareciendo a mucha gente, ya es hora de que alguien nos ayude a que se investigue como crimen de lesa humanidad lo que está sucediendo en Guerrero y en todo México", señaló.
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Marcela de Jesús Natalia mencionó que en Guerrero "hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza".
"No vengo solo a denunciar. Vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor", expresó al señalar "cómplices políticos" de la violencia.
Esta denuncia se da después de que el gobierno federal y estatal tomaron el control de Chilapa, ante la violencia de días atrás que dejó familias desplazadas.
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