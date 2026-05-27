Gobierno ofrece revisar ISSSTE y desaparecer Usicamm

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El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el gobierno federal reiteró a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) su propuesta para instalar mesas técnicas que permitan analizar posibles reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la Usicamm, una de las principales exigencias del magisterio disidente.

En un mensaje difundido en redes sociales de la SEP, Delgado detalló que la reunión se realizó este martes en la Secretaría de Gobernación por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama.

El funcionario aseguró que durante el encuentro el gobierno de México refrendó su "respeto absoluto" al derecho de manifestación y expresión de las y los docentes, además de garantizar condiciones de seguridad tanto para los manifestantes como para la ciudadanía que transita en la Ciudad de México.

Señaló que la propuesta de mesas técnicas fue planteada por la presidenta Sheinbaum desde octubre de 2024 y busca revisar distintos escenarios para alcanzar "pensiones dignas" y construir una nueva relación laboral con el magisterio, sin la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

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El titular de la SEP destacó además que, en un año, el gobierno federal ha realizado más de 50 reuniones tripartitas con representación magisterial de todo el país para atender las demandas de la CNTE.

En el caso de Oaxaca, informó que el año pasado se entregaron 682 mil apoyos para útiles y uniformes escolares en educación básica, con una inversión superior a 829 millones de pesos.

Añadió que este año continuará ese respaldo mediante la Beca Rita Cetina, que contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes.

Indicó también que en preescolar se mantendrán los apoyos para uniformes, mientras que estudiantes de secundarias públicas recibirán mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres a través de la misma beca.

Delgado aseguró que el gobierno federal adquirió casi medio millón de piezas de mobiliario escolar —entre mesas, sillas y pizarrones— para más de 11 mil 600 escuelas de Oaxaca, con una inversión superior a 738 millones de pesos. Además, dijo, se entregaron computadoras, proyectores e impresoras por más de 511 millones de pesos.

El funcionario añadió que la SEP cumplió al "100 por ciento" los compromisos de basificaciones, recategorizaciones y contratación de nuevos normalistas correspondientes al año pasado, lo que representó más de 6 mil 700 movimientos administrativos y una inversión cercana a 700 millones de pesos.

Asimismo, explicó que ya se encuentran en trámite los movimientos correspondientes a este año, con una bolsa estimada en 800 millones de pesos comprometidos por la presidenta Sheinbaum.

Adelantó que este miércoles se realizará una nueva mesa de trabajo enfocada en temas de justicia y seguridad social, y afirmó que en los próximos días continuará la revisión de la agenda pendiente con el magisterio oaxaqueño.

"Con esto demostramos que es el diálogo y no la confrontación la vía para la construcción de acuerdos", sostuvo el secretario de Educación Pública.