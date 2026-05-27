Lluvias dejan cierres y encharcamientos en vialidades de Soledad

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La Guardia Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez reportaron este martes afectaciones parciales y encharcamientos en diversas vialidades del municipio derivado de las lluvias registradas durante las últimas horas.

De acuerdo con el reporte vial emitido la mañana del 27 de mayo de 2026, el cruce de Acceso Norte y Arenal permanece cerrado a la circulación, mientras que otras avenidas y carreteras continúan transitables, aunque con acumulación de agua.

Entre las vialidades con paso permitido pero con encharcamientos se encuentran la carretera a Rioverde y bulevar Valle de los Fantasmas, avenida de Los Cactus y avenida de Los Valles, además de Privadas de la Hacienda.

Las autoridades informaron que el bulevar Río Santiago se mantiene abierto, al igual que la carretera Matehuala, Periférico Oriente y Circuito Potosí.

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También se reportó circulación normal en la calle Santander esquina Bellavista, así como en avenida Ponciano Arriaga y Circuito Potosí.

La corporación exhortó a la población a no intentar cruzar zonas con encharcamientos considerables, respetar los límites de velocidad y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce si no se cuenta con accesorios de manos libres.

Además, pusieron a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 4448547808 para reportes y auxilio vial.