Pronostican lluvias fuertes y altas temperaturas en las cuatro regiones de San Luis Potosí

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este miércoles 27 de mayo se mantiene el potencial de lluvias y tormentas puntuales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, algunas de ellas con intensidad fuerte, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico, además de las precipitaciones, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, así como condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales, principalmente en zonas serranas.

Derivado de las lluvias registradas durante la noche del martes, autoridades reportaron el cierre de diversas vialidades en la capital potosina, entre ellas el desnivel Glorieta Real Inn, el bulevar Jacobo Payán —antes Río Españita—, el desnivel Manuel José Othón, el Puente Naranja de Acceso Norte y el desnivel Plaza San Luis.

Ante las condiciones climáticas, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y situaciones de riesgo. Entre ellas, manejar con precaución, reducir la velocidad, encender luces y evitar distracciones al volante.

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Asimismo, pidió evitar cruzar calles con corrientes de agua o zonas propensas a inundaciones, retirar objetos sueltos de techos y patios que puedan ser proyectados por el viento y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.