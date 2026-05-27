Hallan narcolaboratorio de cocaína en la frontera
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- A 17 kilómetros de la frontera con México, elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, encontraron un laboratorio de producción de cocaína, donde fueron detenidas siete personas.
En un parte informativo preliminar, se dio a conocer que el narcolaboratorio se halló en una residencia de la comunidad Zanjón San Lorenzo, Ayutla, del departamento de San Marcos, Guatemala, ubicado a 17 kilómetros del puerto fronterizo Suchiate II, de Suchiate, el municipio más austral de México.
Durante el operativo, los soldados decomisaron varios fusiles de asalto, cargadores, cartuchos de diferentes calibres vehículos y varios kilogramos de cocaína que se embalaba en el lugar.
En la residencia se localizaron varios hornos de microondas, básculas, equipo para embalar, varias sustancias químicas y varios kilogramos de cocaína con las siglas GMC, cantidad que no ha sido pesada y valorada por los agentes de investigación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los baños, cuartos y otros espacios de la residencia eran usados para la elaboración de la cocaína. Los hombres detenidos, droga, armas y otros enseres que se usaban en el narcolaboratorio, serán trasladados hacia la ciudad de Guatemala.
no te pierdas estas noticias
Grecia Quiroz rechaza reforma electoral que afecta independientes en Michoacán
El Universal
El Movimiento independiente del Sombrero denuncia que la reforma busca frenar la organización ciudadana y dividir candidaturas.
Accidentes en refinerías Pemex dejan 267 lesionados en 10 años
El Universal
En 2026, la refinería Olmeca sufrió incendios con cinco fallecidos y sin afectar a la comunidad.
Cofepris emite alerta por falsificación de Ozempic en México
El Universal
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios identificó un lote falsificado de Ozempic que pone en riesgo la salud pública.