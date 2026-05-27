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Hallan narcolaboratorio de cocaína en la frontera

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Hallan narcolaboratorio de cocaína en la frontera
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      CIUDAD DE MÉXICO.- A 17 kilómetros de la frontera con México, elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, encontraron un laboratorio de producción de cocaína, donde fueron detenidas siete personas.

      En un parte informativo preliminar, se dio a conocer que el narcolaboratorio se halló en una residencia de la comunidad Zanjón San Lorenzo, Ayutla, del departamento de San Marcos, Guatemala, ubicado a 17 kilómetros del puerto fronterizo Suchiate II, de Suchiate, el municipio más austral de México.

      Durante el operativo, los soldados decomisaron varios fusiles de asalto, cargadores, cartuchos de diferentes calibres vehículos y varios kilogramos de cocaína que se embalaba en el lugar.

      En la residencia se localizaron varios hornos de microondas, básculas, equipo para embalar, varias sustancias químicas y varios kilogramos de cocaína con las siglas GMC, cantidad que no ha sido pesada y valorada por los agentes de investigación.

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      Los baños, cuartos y otros espacios de la residencia eran usados para la elaboración de la cocaína. Los hombres detenidos, droga, armas y otros enseres que se usaban en el narcolaboratorio, serán trasladados hacia  la ciudad de Guatemala.

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