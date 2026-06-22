"Hay que entregar a Rocha", dice Maru

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Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pidió al gobierno federal entregar a Rubén Rocha Moya y no sacrificar al país por proteger a funcionarios y gobernantes señalados por Estados Unidos.

A través de un video en sus redes sociales, explicó que en las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado, y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

"Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional".

Aclaró que lo que hoy pasa no surgió de la nada, sino de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado.

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"Surgió porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que al día de hoy sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen, mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama a defender la patria, pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados".

Exigió a la 4T que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales. "Lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero sino la impunidad del crimen organizado. Sí, el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco. La única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad, y la impunidad no protege a ningún país, lo debilita".