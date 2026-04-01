Héctor Alonso Romero, nuevo titular de Aduanas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) no fue por motivos electorales, y aseguró que hizo un "papel extraordinario".

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Marín Mollinedo "nos va a ayudar en Yucatán como delegado, sea de Bienestar o de Gobernación".

También informó que la titularidad de Aduanas la ocupará Héctor Alonso Romero Gutiérrez, en sustitución de Marín Mollinedo.

"Él (Marín Mollinedo) me había dicho que se quería quedar exclusivamente un año, que me ayudaba un año, ya de hecho lleva un poquito más. Entonces, nos va a ayudar en Yucatán como delegado, sea de Bienestar o de Gobernación.

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"Él vive en Quintana Roo, entonces se va a Yucatán. Para todos aquellos que dicen que 'por motivos electorales', al contrario. Hizo un extraordinario papel, Aduanas aumentó su recaudación de una manera impresionante", dijo la mandataria federal.

La Presidenta destacó la figura del nuevo titular de Aduanas, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien trabajaba en la Agencia de Transformación Digital. Resaltó que es muy joven y es maestro en Finanzas y Mercados Energéticos por la Universidad de Hamburgo, además de ingeniero en Desarrollo Sostenible por el Tecnológico de Monterrey, entre otros estudios.

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"Tiene la responsabilidad, pues primero de seguir aumentando la recaudación, pero tiene la responsabilidad principal de todos los procesos de digitalización en Aduanas y de incorporación de las nuevas tecnologías a las aduanas marinas y terrestres en nuestro país", indicó Sheinbaum Pardo.