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Huertas vuelven a corte de aguacate

Poco a poco se normalizará la exportación hacia Estados Unidos

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Huertas vuelven a corte de aguacate
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      Ario de Rosales, Mich.- La exportación de aguacate michoacano hacia EU comenzó a normalizarse este lunes en la mayoría de las huertas y empacadoras localizadas en las zonas autorizadas por la embajada estadounidense para esta primera etapa.

      Los municipios contemplados son Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro; donde se retomaron las labores de inspección y certificación del fruto destinado a exportación.

      La reanudación se produce después de que el miércoles pasado se notificara la suspensión temporal de las actividades de exportación, por hechos considerados como una amenaza para el personal e intereses de Estados Unidos.

      Ante esto, el gobierno de México anunció el fortalecimiento de la seguridad en la región productora de aguacate con el envío de más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para resguardar huertas, empacadoras y al personal responsable de las inspecciones.

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      Aunque desde la noche del viernes ya estaba permitido realizar el corte y empaque del producto, las empresas del sector decidieron esperar hasta este lunes para reactivar los envíos.

      Sin embargo, las demás regiones aguacateras de Michoacán deberán permanecer a la espera de nuevas autorizaciones para reanudar el proceso de exportación hacia el país vecino.

      El productor y dueño de una huerta, Luis Fernando Hernández Alfaro, dice: "Nos pegó recio a la economía a todos. Nos atrasamos todos en el trabajo, los empaques en sus entregas; hay penalizaciones por incumplir contratos, hay pérdidas y más que nada la gente más vulnerable dejó de percibir el sustento para su familia. Cuadrilleros, camioneros y demás personas que dependen de la cadena productiva y alimenticia del aguacate, también se vieron golpeados", dijo.

      "La exportación ya se retomó y esperemos que las cosas sigan y que permanezcan las medidas de seguridad como están ahorita, porque donde nos cierren el mercado de EU, no sé qué vaya a pasar. Aunado a que un empaque, por muy pequeño que sea, son pérdidas millonarias y de clientes a los que les tienen que cumplir con lo establecido y el no llegar un día les cuesta hasta el cliente", alerta.

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