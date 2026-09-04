Huracán "Marie" ya es categoría 2

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Ciudad de México.- La tormenta tropical Marie, la cual se formó en el océano Pacífico la madrugada del pasado 1 de septiembre, evolucionó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro está a 755 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

"Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h", detalla dicha dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Agregó que este fenómeno meteorológico causa probabilidad de lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) y vientos fuertes en la entidad, además de alto oleaje (de 3 a 4 metros de altura) en las costas de Baja California Sur, y Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa (Oleaje de 1.5 a 2.5 metros).

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Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja a las y los habitantes extremar precauciones debido a las intensas precipitaciones, viento fuerte y oleaje elevado, además de atender indicaciones de Protección Civil.

El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció la suspensión de actividades en colegios de todos los niveles educativos en Los Cabos.

Los efectos del huracán "Marie" se sintieron la madrugada de este jueves en Los Cabos, donde se registraron crecidas de arroyos, deslaves, afectaciones en vialidades y cortes de energía eléctrica.

Asimismo, en las comunidades de Miraflores, Santiago y La Ribera, los escurrimientos de los arroyos han provocado incomunicación temporal en algunos puntos, derivado de las corrientes que impiden el tránsito, pero conforme bajen se podrá acceder para verificar que no haya daños mayores.