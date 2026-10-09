Claudia Sheinbaum anuncia gira para supervisar IMSS-Bienestar

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que realizará una gira nacional de aquí a diciembre para evaluar el funcionamiento del IMSS-Bienestar, visitar hospitales y centros de salud, y conocer las necesidades del personal médico y administrativo.

Gira nacional para supervisar IMSS-Bienestar

La Mandataria federal explicó que recorrerá los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar y se reunirá con directores hospitalarios y coordinadores regionales para identificar problemáticas y revisar los avances en la instalación de consultorios.

"Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta", señaló.

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Supervisión de digitalización y atención a personal

Indicó que también supervisará la digitalización de los expedientes médicos, pues reconoció que algunos hospitales han tenido dificultades para adaptarse a las nuevas plataformas.

La gira comenzará este viernes en Hidalgo y continuará durante el fin de semana en el Estado de México.