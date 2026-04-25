Ignacio Mier pide aclarar participación de agentes de EU en operativo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en México la ley no admite interpretaciones creativas cuando se trata de soberanía nacional y respeto al marco constitucional y legal.

Senado analiza operativo seguridad con agentes extranjeros: Ignacio Mier

Subrayó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, conducidas por el Ejecutivo Federal, y reguladas con precisión por la Ley de Seguridad Nacional.

Ante los hechos de conocimiento público relacionados con un operativo de seguridad realizado en el estado de Chihuahua, en el que se ha señalado la presunta presencia y participación de agentes extranjeros en territorio nacional, señaló que no se trata de un asunto de percepción, sino de legalidad.

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Invitación a gobernadora de Chihuahua para verificar operativo

En ese sentido, indicó que es indispensable esclarecer si existió autorización del Gobierno Federal, cuál fue el alcance de la participación de los agentes extranjeros y bajo qué mando operaron, entre otros aspectos fundamentales.

Por ello, explicó que el Senado de la República, en ejercicio de las atribuciones constitucionales explícitas e implícitas que le confiere el artículo 76 de la Constitución, intervendrá invitando a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el propósito de verificar, mediante la documentación correspondiente, que se respetó el marco constitucional.

El legislador Ignacio Mier reiteró que, cuando se trata de soberanía nacional y del Estado de derecho, la eficacia jamás puede sustituir a la ley.