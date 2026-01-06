Inadmisible, que una potencia se lleve a un presidente a la fuerza: Sheinbaum

Ante los posicionamientos expresados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que no se puede estar de acuerdo "nunca" con el uso de la fuerza para llevarse a un presidente, al tratarse de un asunto de soberanía.

La Mandataria federal subrayó que, más allá de las diferencias ideológicas o de las críticas al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro, existe una línea que no debe cruzarse en las relaciones internacionales: la intervención armada de una potencia extranjera en los asuntos internos de otro país.

"Una cosa es no estar de acuerdo con el régimen de Maduro o con el chavismo en Venezuela, y otra muy distinta es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos aprobarlo nunca", expresó Sheinbaum, al enfatizar que este principio debería ser compartido incluso por sectores de la derecha que buscan respaldo o referencias internacionales.

La Presidenta remarcó que la soberanía no es un concepto selectivo ni condicionado, sino un derecho fundamental que asiste tanto al pueblo de Venezuela como al de México y a cualquier nación del mundo.

"Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o de cualquier país. No puede aprobarse eso, más allá de opiniones personales", puntualizó.

Sheinbaum aprovechó su intervención para reivindicar la tradición de la política exterior mexicana, a la que calificó como "ejemplar" a lo largo de décadas, por su defensa constante de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Reconoció que, en su opinión, esta línea se debilitó en algunos momentos, particularmente durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón.

No obstante, recordó que incluso durante los distintos periodos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), México mantuvo una postura internacional basada en el respeto a la soberanía, aun cuando existían contradicciones internas.

"Se decía candil de la calle, oscuridad de la casa, pero siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos", señaló.

Sheinbaum subrayó que la postura de México frente a Venezuela no responde únicamente a una convicción política, sino a una obligación constitucional. Recordó que el artículo 89 de la Constitución establece con claridad los principios que deben regir la política exterior del país.

Entre ellos destacó la autodeterminación de los pueblos, al afirmar que "solo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante"; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Sheinbaum afirmó que la lucha por la paz y la seguridad internacionales forma parte esencial de la identidad diplomática de México y representa un orgullo nacional.

"Es un orgullo para México tener una política exterior tan definida y con tantos principios", concluyó la Presidenta, al reiterar que su gobierno mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía, la legalidad internacional y la solución pacífica de los conflictos.